Visite du Château Château de Fère-en-tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’Évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois Visite du Château Château de Fère-en-tardenois Fère-en-Tardenois, 16 septembre 2023, Fère-en-Tardenois. Visite du Château 16 et 17 septembre Château de Fère-en-tardenois entrée libre Viste libre du Château de Fère en Tardenois : ancien château fort bâti en 1206 avec son magnifique pont-galerie.

Séance de Yoga exceptionnellement le dimanche 17 Septembre après-midi. Château de Fère-en-tardenois 02130 Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 droneup Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Fère-en-Tardenois Autres Lieu Château de Fère-en-tardenois Adresse 02130 Fère-en-Tardenois Ville Fère-en-Tardenois Departement Aisne Lieu Ville Château de Fère-en-tardenois Fère-en-Tardenois

Château de Fère-en-tardenois Fère-en-Tardenois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fere-en-tardenois/