Journée du patrimoine : Château de Fals Château de Fals Fals, 16 septembre 2023, Fals.

Fals,Lot-et-Garonne

Le château ouvre ses portes et ses jardins: découvrez sa riche histoire familiale, transmise de génération en génération depuis 200 ans. Des animations pour toute la famille vous y attendent !..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Château de Fals

Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The castle opens its doors and its gardens: discover its rich family history, transmitted from generation to generation for 200 years. Activities for the whole family are waiting for you.

El castillo abre sus puertas y sus jardines: descubra su rica historia familiar, transmitida de generación en generación desde hace 200 años. ¡Le esperan actividades para toda la familia!

Das Schloss öffnet seine Tore und Gärten: Entdecken Sie die reiche Familiengeschichte, die seit 200 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es erwarten Sie Animationen für die ganze Familie!

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Destination Agen