Visite guidée du château de Durtal CHÂTEAU DE DURTAL Durtal, 16 septembre 2023, Durtal.

Visite guidée du château de Durtal 16 et 17 septembre CHÂTEAU DE DURTAL Entrée 5,50€/adulte

Visite guidée toutes les heures dès 10h30 jusqu’à 17h30 | Tarifs : 5.50€ adultes et 3€ enfants (7-15 ans)

Le château royal est un édifice médiéval construit aux temps des splendeurs de la royauté, sur un piton rocheux dominant la vallée du Loir. Son emplacement actuel a été choisi stratégiquement dès le XIème siècle par Foulques Nerra et Geoffroy de Martel, Seigneurs d’Anjou, dans le but de protéger la ville d’Angers.

L’édification de cette imposante demeure seigneuriale du Moyen-Âge s’est transformée, peu à peu entre le XVème et XVIIème siècles.

Le château de Durtal fût un lieu très important, en accueillant Henri II, Charles IX, Catherine de Médicis et Louis XIII.

Cette édifice angevin historique constitue aujourd’hui le résultat d’une belle harmonie architecturale entre le style médiéval et celui de la Renaissance.

CHÂTEAU DE DURTAL 15, place des Terrasses Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 11 21 52 76 http://www.chateau-durtal.com Synthèse architecturale de la fin du moyen-âge à la fin de la Renaissance. Fondé par le comte d’Anjou Geoffroy Martel au XI° siècle, le château de Durtal est reconstruit à partir du XV° et le chantier se poursuit au cours des XVI° et XVII° siècles. L’édifice actuel fait coexister deux tours de l’ancien château, contemporaines de Langeais et d’une esthétique encore très médiévale (machicoulis, toits à poivrières, lucarne gothique, appareil alterné de schiste et de calcaire) avec un corps de bâtiment représentatif des différentes tendances de la Renaissance : élévation, encore très verticale de la galerie Sud de la cour ; ordonnances très orthogonales des façades extérieures. Par le parking de la place des Terrasses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Laura Bellanger