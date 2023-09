Atelier Bouclier spécial Halloween et visite guidée au château de Duras Château de Duras Duras, 26 octobre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Venez fabriquer vos armoiries sur des boucliers en bois. A l’aide de pochoirs et de peinture, créez vos armoiries spéciales Halloween : dragon, sorcière, château, citrouille… Peignez ce que vous voulez pour que votre bouclier soit effrayant ou non !

Atelier à partir de 6 ans ; 1 seul adulte accompagnant autorisé.

En plein cœur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l’Histoire et l’Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé Monument Historique et découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements du Duc et de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and make your own coat of arms on wooden shields. Using stencils and paint, create your very own Halloween coat of arms: dragon, witch, castle, pumpkin? Paint whatever you like to make your shield spooky or not!

Workshop for ages 6 and up; only 1 accompanying adult allowed.

In the heart of the South-West of France, the Château de Duras has stood the test of time. An atypical monument, it combines the Middle Ages, the 17th century and the Revolution. Explore history and architecture through the 30 restored rooms of this listed historic monument, and discover the secret passage, the ghost room, the animated model and the climb to the Tower. Immerse yourself in the atmosphere of the 17th century with the apartments of the Duke and Duchess, finally refurnished in partnership with Mobilier National.

Ven y crea tu propio escudo de armas en escudos de madera. Utilizando plantillas y pintura, crea tu propio escudo especial de Halloween: dragón, bruja, castillo, calabaza.. Pinta lo que quieras para que tu escudo dé miedo o no

Taller para mayores de 6 años; sólo se admite 1 adulto acompañante.

En pleno corazón del Suroeste de Francia, el castillo de Duras ha pasado por la historia. Monumento insólito, combina la Edad Media, el siglo XVII y la Revolución. Podrá explorar la historia y la arquitectura a través de las 30 salas restauradas de este monumento histórico catalogado, y descubrir el pasadizo secreto, la habitación fantasma, la maqueta animada y la subida a la Torre. Sumérjase en la atmósfera del siglo XVII con los apartamentos del Duque y la Duquesa, finalmente reamueblados en colaboración con el Mobilier National.

Basteln Sie Ihr Wappen auf Holzschildern. Mit Hilfe von Schablonen und Farbe kannst du dein eigenes Halloween-Wappen gestalten: Drachen, Hexen, Schlösser, Kürbisse? Malen Sie, was Sie wollen, damit Ihr Schild gruselig aussieht oder nicht!

Workshop für Kinder ab 6 Jahren; nur eine erwachsene Begleitperson erlaubt.

Das im Herzen des Südwestens gelegene Schloss Duras hat Geschichte geschrieben. Es ist ein atypisches Bauwerk, das Mittelalter, 17. Jahrhundert und Revolution miteinander verbindet. In den 30 restaurierten Räumen des denkmalgeschützten Schlosses können Sie durch Geschichte und Architektur wandeln und den Geheimgang, den Geisterraum, das animierte Modell und den Aufstieg zum Turm entdecken. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des 17. Jahrhunderts mit den Appartements des Herzogs und der Herzogin, die schließlich in Zusammenarbeit mit dem Mobilier National neu möbliert wurden.

