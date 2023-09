Un avant et après goût d’Halloween au château de Duras Château de Duras Duras, 21 octobre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Visite en autonomie du château ainsi que les animations prévues durant toutes les vacances :

– Jeu d’épreuves et d’énigmes « Magie noire au château », à partir de 7 ans

– Parcours « P’tits chasseurs de monstres », pour les 3-6 ans

– Présence du mage noir Salazar et de ses compagnons à plumes (chouettes, corbeau, hiboux).

2023-10-21 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Self-guided tour of the castle and other activities planned throughout the vacation season:

– Black magic at the château » puzzle game, ages 7 and up

– P’tits chasseurs de monstres » course, for 3-6 year-olds

– Presence of the black magician Salazar and his feathered companions (owls, ravens, owls)

Visita autoguiada del castillo y actividades programadas durante las vacaciones:

– Juego de pruebas y adivinanzas « Magia negra en el castillo », para niños a partir de 7 años

– Curso de cazador de monstruos, para niños de 3 a 6 años

– Salazar el mago negro y sus compañeros emplumados (búhos, cuervos, lechuzas)

Selbstständige Besichtigung des Schlosses sowie die während der gesamten Ferien vorgesehenen Animationen :

– Test- und Rätselspiel « Schwarze Magie im Schloss », ab 7 Jahren

– Parcours « P’tits chasseurs de monstres » (kleine Monsterjäger), für 3- bis 6-Jährige

– Anwesenheit des Schwarzmagiers Salazar und seiner gefiederten Gefährten (Eulen, Raben, Käuze)

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Pays de Duras – CDT47