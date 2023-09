Château de Duras – Escape Game 1956 Château de Duras Duras, 21 octobre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Un second Escape Game arrive au château dans des salles inédites, en dehors du parcours de visite.

» Printemps 1956, aux portes de Duras deux hommes de mains poursuivent, Jacques Lebrun, un enfant du pays.

Votre aïeul a dérobé à la mafia sicilienne des documents compromettant ainsi que des lingots d’or. Ce braqueur rusé et ingénieux aurait mis son butin inestimable dans les combles abandonné du château de Duras. Arriverez-vous à penser comme Jacques, afin de déjouer ses pièges et récupérer le magot ? Restez vigilant car le temps a passé mais la mafia n’a pas oublié. »

En famille ou entre amis, vous aurez 60 minutes et pas une de plus pour mener votre mission !

Uniquement en français.

Jeu à partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Réservation en ligne obligatoire..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A second Escape Game arrives at the château, in brand-new rooms outside the tour route.

« Spring 1956, on the outskirts of Duras, two henchmen pursue Jacques Lebrun, a local boy.

Your grandfather stole compromising documents and gold bullion from the Sicilian mafia. This cunning and ingenious robber is said to have stashed his priceless loot in the abandoned attic of the Château de Duras. Will you be able to think like Jacques, to outwit his traps and recover the loot? Stay vigilant, because time has passed, but the mafia hasn’t forgotten. »

With family or friends, you’ll have 60 minutes and no more to complete your mission!

In French only.

For ages 10 and up. Minors must be accompanied by an adult. Online booking required.

Un segundo Juego de Escape llega al château, en nuevas salas fuera del recorrido turístico.

« Primavera de 1956, a las puertas de Duras, dos esbirros persiguen a Jacques Lebrun, un chico del pueblo.

Su abuelo robó documentos comprometedores y lingotes de oro a la mafia siciliana. Se dice que este astuto e ingenioso ladrón ha escondido su valioso botín en el desván abandonado del castillo de Duras. ¿Serás capaz de pensar como Jacques para desbaratar sus trampas y recuperar el botín? Mantente alerta, porque el tiempo ha pasado pero la mafia no lo ha olvidado. »

En familia o con amigos, ¡tendrás 60 minutos, y ni uno más, para completar tu misión!

Sólo en francés.

A partir de 10 años. Los menores deben ir acompañados de un adulto. Se requiere reserva en línea.

Ein zweites Escape Game kommt im Schloss an, in neuen Räumen, außerhalb des Besichtigungsrundgangs.

« Frühling 1956, vor den Toren von Duras verfolgen zwei Handlanger Jacques Lebrun, ein Kind des Landes.

Ihr Vorfahre hatte der sizilianischen Mafia kompromittierende Dokumente und Goldbarren gestohlen. Der gerissene und einfallsreiche Räuber soll seine unbezahlbare Beute auf dem verlassenen Dachboden des Schlosses Duras deponiert haben. Kannst du es schaffen, wie Jacques zu denken, um seine Fallen zu umgehen und die Beute zu bergen? Bleiben Sie wachsam, denn die Zeit ist vergangen, aber die Mafia hat nicht vergessen. »

Ob mit der Familie oder mit Freunden, Sie haben 60 Minuten und keine Minute länger Zeit, um Ihre Mission zu erfüllen!

Nur in französischer Sprache.

Spiel ab 10 Jahren. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Online-Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Pays de Duras – CDT47