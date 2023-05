Escape game au château de Duras Château de Duras, 27 mai 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Au XVIIème siècle, Jacques-Henri de Durfort, premier duc de Duras, épouse Marguerite de Lévis-Ventadour. Le soir de la noce, le collier de fiançailles d’une valeur inestimable disparaît…Florentin, valet de chambre de la jeune mariée, est accusé.

En famille ou entre amis, vous aurez 60 minutes et pas une de plus pour mener l’enquête.

Jeu accessible à partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation et paiement en ligne obligatoire. 8 personnes maximum..

2023-05-27 à ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In the 17th century, Jacques-Henri de Durfort, first duke of Duras, marries Marguerite de Lévis-Ventadour. On the evening of the wedding, the priceless engagement necklace disappears…Florentin, the young bride’s valet, is accused

With family or friends, you will have 60 minutes and not one more to investigate.

Game accessible from 12 years old. Minors must be accompanied by an adult.

Reservation and online payment required. maximum 8 people.

En el siglo XVII, Jacques-Henri de Durfort, primer duque de Duras, se casa con Marguerite de Lévis-Ventadour. La noche de la boda, el valioso collar de compromiso desaparece… Florentin, el joven ayudante de cámara de la novia, es acusado

Con tu familia o amigos, tendrás 60 minutos y ni uno más para investigar.

Juego accesible a partir de los 12 años. Los menores deben ir acompañados de un adulto.

Se requiere reserva y pago en línea. máximo 8 personas.

Im 17. Jahrhundert heiratet Jacques-Henri de Durfort, erster Herzog von Duras, Marguerite de Lévis-Ventadour. Am Abend der Hochzeit verschwindet die Verlobungskette von unschätzbarem Wert… Florentin, der Kammerdiener der Braut, wird beschuldigt

Ob mit der Familie oder mit Freunden, Sie haben 60 Minuten und keine Minute länger Zeit, um die Ermittlungen aufzunehmen.

Das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Online-Reservierung und -Zahlung erforderlich. maximal 8 Personen.

Mise à jour le 2023-05-22 par CDT47