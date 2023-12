Parcours géocaching Terra Aventura à Duras, Loubès Bernac et Allemans du Dropt Château de Duras Duras, 1 janvier 2023, Duras.

Duras Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01

fin : 2023-12-31

Devenez des Terra Aventuriers en Lot-et-Garonne ! plus de 40 parcours Terra Aventura proposés en Lot-et-Garonne dont une 15aine en Pays Val de Garonne, Guyenne, Gascogne et trois à Duras, Loubès Bernac et Allemans du Dropt. Moderne, ludique et idéale pour amener vos enfants en balade, cette chasse au trésor peuplée de Poï’z, des personnages hauts en couleur, fera du Lot-et-Garonne votre nouveau terrain de jeu… Téléchargez dès maintenant lu’application gratuite sur apple store ou androïd.

Les badges sont là, mot mystère et maintien du QR Code pour validation.

Pour valider votre découverte, deux solutions s’offriront à vous : soit en flashant le QR-code, soit en rentrant le mot-mystère directement dans l’application.

Respectez les consignes sanitaires liées au covid-19 et merci de laisser le QR Code et la boîte en place pour les équipes suivantes..

Devenez des Terra Aventuriers en Lot-et-Garonne ! plus de 40 parcours Terra Aventura proposés en Lot-et-Garonne dont une 15aine en Pays Val de Garonne, Guyenne, Gascogne et trois à Duras, Loubès Bernac et Allemans du Dropt. Moderne, ludique et idéale pour amener vos enfants en balade, cette chasse au trésor peuplée de Poï’z, des personnages hauts en couleur, fera du Lot-et-Garonne votre nouveau terrain de jeu… Téléchargez dès maintenant lu’application gratuite sur apple store ou androïd.

Les badges sont là, mot mystère et maintien du QR Code pour validation.

Pour valider votre découverte, deux solutions s’offriront à vous : soit en flashant le QR-code, soit en rentrant le mot-mystère directement dans l’application.

Respectez les consignes sanitaires liées au covid-19 et merci de laisser le QR Code et la boîte en place pour les équipes suivantes.

Devenez des Terra Aventuriers en Lot-et-Garonne ! plus de 40 parcours Terra Aventura proposés en Lot-et-Garonne dont une 15aine en Pays Val de Garonne, Guyenne, Gascogne et trois à Duras, Loubès Bernac et Allemans du Dropt. Moderne, ludique et idéale pour amener vos enfants en balade, cette chasse au trésor peuplée de Poï’z, des personnages hauts en couleur, fera du Lot-et-Garonne votre nouveau terrain de jeu… Téléchargez dès maintenant lu’application gratuite sur apple store ou androïd.

Les badges sont là, mot mystère et maintien du QR Code pour validation.

Pour valider votre découverte, deux solutions s’offriront à vous : soit en flashant le QR-code, soit en rentrant le mot-mystère directement dans l’application.

Respectez les consignes sanitaires liées au covid-19 et merci de laisser le QR Code et la boîte en place pour les équipes suivantes.

.

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-03-27 par OT du Pays de Duras – CDT47