Visite d’une demeure du XVIIe siècle et impromptu chorégraphique Château de Drudas Drudas Catégories d’Évènement: Drudas

Haute-Garonne Visite d’une demeure du XVIIe siècle et impromptu chorégraphique Château de Drudas Drudas, 16 septembre 2023, Drudas. Visite d’une demeure du XVIIe siècle et impromptu chorégraphique 16 et 17 septembre Château de Drudas Gratuit. Sur inscription. Découvrez le château de Drudas, bâtisse du XVIIIe siècle rénovée avec passion.

Découvrez les salles de bal, l’escalier monumental ou encore les anciennes cuisines de ce château classé au titre des Monuments historiques.

Au cours de la visite, vous profiterez d’impromptus chorégraphiques réalisés par le Cursus Danse Etudes (CADDISTRICT) et la Compagnie Jeunes Danseurs de Castelsarrasin et Fenouillet. Château de Drudas 31480 Drudas Drudas 31480 Haute-Garonne Occitanie 05 34 57 88 88 https://www.chateaudedrudas.com/fr/hotel-charme-toulouse https://www.facebook.com/chateaudedrudas/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 57 88 88 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@chateaudedrudas.com »}] Hôtel 4 étoiles et restaurant gastronomique, les premières mentions du château de Drudas apparaissent vers 1150. Classée au titre des Monuments historiques, cette maison d’exception a subi de nombreuses transformations architecturales au fil de l’histoire avant d’adopter sa structure actuelle en 1774 et de devenir la résidence d’été de la famille de Rességuier. Depuis l’aéroport de Toulouse : 35 minutes en voiture (possibilité d’organiser les transferts en mini-bus ou taxis). Depuis la Gare TGV de Toulouse : 45 minutes en voiture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Bonne Pioche Détails Catégories d’Évènement: Drudas, Haute-Garonne Autres Lieu Château de Drudas Adresse 31480 Drudas Ville Drudas Departement Haute-Garonne Lieu Ville Château de Drudas Drudas

Château de Drudas Drudas Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drudas/