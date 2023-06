Visite guidée du château de Drée Château de Drée Curbigny, 16 septembre 2023, Curbigny.

Les visites guidées de ce château érigé au XVVIIe siècle auront lieu tout au long de la journée, permettant de découvrir les espaces domestiques aussi bien que les salons et appartements privés.

Château de Drée Drée 71800 Curbigny Curbigny 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 84 80 http://www.chateau-de-dree.com Quelques années avant la construction de Versailles, en 1620, Charles de Blanchefort de Créquy, duc de Lesdiguières et maréchal de France, fait édifier le château. Drée, bien que ne portant pas encore ce nom, est né. Au milieu du XVIIIe siècle, la terre et le château de La Bazolle sont vendus à Étienne, comte de Drée. Les Drée sont alors une famille très implantée dans la région, le Brionnais. Alors comtes, ils vont prendre le titre de marquis en 1767 et élever le château en marquisat et lui laisser leur nom. Étienne est le 1er marquis du nom. Son fils et son petit-fils furent ses successeurs dans la possession de la terre de Drée jusqu’en 1837. Au XIXe siècle, sous le règne de Louis Philippe, la comtesse de Tournon, Augustine Louise Adèle, achète la terre de Drée et effectue quelques modifications (portique extérieur). Ses filles Amélie et Alix vont ensuite hériter de Drée. Sa petite-fille Eugénie Louise va se marier avec un prince de Croÿ (famille princière de Belgique). Cette famille va habiter la demeure jusqu’en 1993, date à laquelle le dernier prince Gustave meurt. En 1995, le Château va trouver un mécène, Ghislain Prouvost, descendant des industries du textile du Nord. Depuis cette date, tous ses efforts consistent à protéger, conserver, restaurer et remeubler ce magnifique château. Le site de Drée est accessible au public depuis l’été 1997. Le château n’est pas classé, seules les façades et toitures sont inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 5 km de La Clayette par Curbigny.

