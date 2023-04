Musique de la nature au Château de Drée Château de Drée Curbigny Catégories d’Évènement: Curbigny

Musique de la nature au Château de Drée Château de Drée, 2 juin 2023, Curbigny. Musique de la nature au Château de Drée 2 – 4 juin Château de Drée Gratuit – 7 ans Des QR codes seront disséminés dans le parc permettant de découvrir des sons de la nature, des animaux et des éléments naturels. Château de Drée « Drée », 71800 Curbigny, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté Curbigny 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 84 80 http://www.chateau-de-dree.com Visitez un château des XVIIème et XVIIIème siècles, entièrement restauré et meublé et son parc à la Française de 10 ha composé de broderies de buis, d’une roseraie, de plusieurs bassins et diverses dépendances. Entre La Clayette et Charolles, prendre la D193 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

