Visite des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne

Visite des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne
Samedi 16 septembre, 11h00
Château de Dracy-sur-Ouanne
Entrée lIbre

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez les extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne, samedi 16 septembre de 11h à 17h.

Château de Dracy-sur-Ouanne
2 rue du Château 89130 Dracy
Dracy 89130 Yonne
Bourgogne-Franche-Comté

L'actuel château aurait été construit entre 1733 et 1735 pour Nicolas Petit, dans le style classique (brique et crépi), en remplacement du château antérieur. Le château est Inscrit au titre de l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Château de Dracy-sur-Ouanne
Adresse 2 rue du Château 89130 Dracy
Ville Dracy
Departement Yonne

