VISITE CONTEE AUX CHANDELLES Château de Dobert Avoise, dimanche 25 février 2024.

Avoise Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 19:00:00

fin : 2024-02-25

Visite contée aux Chandelles

Une visite contée aux chandelles vous est proposée au château de Dobert, une nouvelle manière de découvrir ce château et son histoire.

« Nous voilà en 1930, et Marion, la cuisinière du château, raconte tous ses souvenirs à la lueur des bougies… »

Dégustation de crêpes et jus de pomme à la fin de la visite.

Réservation obligatoire à associationdesamisdedobert@gmail.com, au 06 03 84 78 07 ou au 06 17 50 81 44.

EUR.

Château de Dobert

Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-02 par eSPRIT Pays de la Loire