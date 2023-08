Visite guidée : Le Château de Dinan Château de Dinan Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Visite guidée : Le Château de Dinan Château de Dinan Dinan, 16 septembre 2023, Dinan. Visite guidée : Le Château de Dinan Samedi 16 septembre, 11h00 Château de Dinan sur inscription par téléphone : En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez l’ingéniosité de l’architecture militaire et le raffinement des cours princières des derniers siècles du Moyen Âge. Lors d’une visite complète du monument, découvrez un remarquable exemple de l’architecture princière, le Château de Dinan comprend la tour résidence, érigée à la fin du 14ème siècle par le duc de Bretagne Jean IV et la tour Coëtquen, bel ouvrage défensif de la fin du 15ème siècle. Château de Dinan 22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 39 45 20 http://www.dinan.fr/155/le-chateau https://www.youtube.com/watch?v=j85YvrGYmHo [{« type »: « phone », « value »: « 0296874049 »}] Monument incontournable de Dinan, le Château regroupe trois éléments d’architecture réunis au XVIème siècle :

• Le donjon ducal, construit à la fin du XIVème siècle par le Duc de Bretagne, Jean IV.

• La Tour de Coëtquen, tour d’artillerie édifiée à la fin du XV ème siècle.

• La Porte du Guichet, porte méridionale de la Ville depuis la fin du XIIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

