Rendez-vous aux Château de Digoine Château de Digoine Palinges Catégories d’Évènement: Palinges

Saône-et-Loire

Rendez-vous aux Château de Digoine Château de Digoine, 3 juin 2023, Palinges. Rendez-vous aux Château de Digoine 3 et 4 juin Château de Digoine Jardins uniquement : 5€ | 3€ pour les enfants et personnes en situation de handicap | Château, théâtre et jardins : 10€ | 5€ pour les enfants et personnes en situation de handicap Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, l’équipe du Château de Digoine vous propose un accès aux jadin et au château à tarifs réduits ainsi que des visites guidées des jardins. Château de Digoine Château de Digoine 71430 Palinges Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385702027 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaudedigoine.fr »}] Château XVIIIème siècle Accès parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Château de Digoine

Détails Catégories d’Évènement: Palinges, Saône-et-Loire Autres Lieu Château de Digoine Adresse Château de Digoine 71430 Palinges Ville Palinges Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Château de Digoine Palinges

Château de Digoine Palinges Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palinges/

Rendez-vous aux Château de Digoine Château de Digoine 2023-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux Château de Digoine Château de Digoine Château de Digoine 3 juin 2023 Château de Digoine Palinges Palinges

Palinges Saône-et-Loire