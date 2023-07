Découvrez la vie de Damia, chanteuse des années 1930/1950 Château de Darney Darney, 17 septembre 2023, Darney.

Découvrez la vie de Damia, chanteuse des années 1930/1950 Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Château de Darney Entrée libre

Damia, chanteuse des années 1930/1950 et dénommée « la tragédienne de la chanson« , est originaire de Darney. Elle fut une artiste de renommée internationale et sa carrière l’a même menée jusqu’au Japon.

Parmi ses titres les plus connus : « les goélands » ou encore « la guinguette a fermé ses volets ».

Au musée, vous découvrirez des photographies, des tableaux, du mobilier, des objets personnels, sa discographie, ainsi que des partitions.

Château de Darney Place André Barbier, 88260 Darney Darney 88260 Vosges Grand Est 03 29 09 33 45 Dans ce château sont installés plusieurs musées, le musée tchécoslovaque, le musée slovaque, ainsi que le musée Damia. parking ; l’accès pour personne à mobilité réduite impossible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

