Cet évènement est passé Visite guidée du musée tchécoslovaque Château de Darney Darney Catégories d’Évènement: Darney

Vosges Visite guidée du musée tchécoslovaque Château de Darney Darney, 17 septembre 2023, Darney. Visite guidée du musée tchécoslovaque Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Château de Darney Gratuit. Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite Visite guidée du musée tchécoslovaque.

Découvrez l’Histoire de la création de l’Etat tchécoslovaque et des personnages célébres de ce pan de l’Histoire. Château de Darney Place André Barbier, 88260 Darney Darney 88260 Vosges Grand Est 03 29 09 33 45 Dans ce château sont installés plusieurs musées, le musée tchécoslovaque, le musée slovaque, ainsi que le musée Damia. parking ; l’accès pour personne à mobilité réduite impossible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Laberus Détails Catégories d’Évènement: Darney, Vosges Autres Lieu Château de Darney Adresse Place André Barbier, 88260 Darney Ville Darney Departement Vosges Lieu Ville Château de Darney Darney latitude longitude 48.084929;6.046874

Château de Darney Darney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/darney/