Sa construction remonte au XIXe siècle. Le porche d’entrée du XVIIe siècle, réutilisé dans la construction, était celui du Prieuré. Visite libre des extérieurs. visite des extérieures du chateau par le propriétaire Château de Cunault Rue Notre-Dame, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

