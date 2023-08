Visite guidée médiévale Château de Crussol Saint-Péray, 16 septembre 2023, Saint-Péray.

Visite guidée médiévale 16 et 17 septembre Château de Crussol Nombre de personnes limitées par groupe – Pensez à réserver et n’oubliez pas de vous munir de chaussures adaptées.

Le site exceptionnel du château de Crussol participe aux Journées européennes du patrimoine. Cette année, nous mettrons tout particulièrement l’accent sur la manière dont s’organisait la vie au château de Crussol à l’apogée de son histoire, au XIIIe siècle.

Au cours des visites guidées, nous vous ferons découvrir (ou redécouvrir) la vie des habitants de Crussol : de l’entrée de la villette à la résidence seigneuriale.

La troupe des chevaliers de Crussol proposera également des ateliers thématiques : cuisine médiévale, herboristerie, travail de la laine, calligraphie, chandellerie, vannerie vous seront présentés à cette occasion.

Des animations rythmeront le week-end avec des initiations au maniement de l’épée, des combats de chevaliers, le chant et la musique des troubadours…

Visites guidées organisées sur les deux jours :

– le matin : 10h30 à 12h00

– l’après-midi : 14h00 à 15h30 / 15h30 à 17h00 / 17h00 à 18h30

Groupe : nombre de personnes limitées

Parking : nombre de places limitées

Piéton : accès possible par la ville de Saint-Péray en 15 minutes.

Château de Crussol Chemin de Beauregard, 07130 Saint-Peray, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Péray 07130 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 81 00 51 http://www.rhonecrussol.fr/patrimoine-tourisme/chateau-de-crussol/ https://www.facebook.com/chateaudecrussol/ Le château est perché sur sa crête à 354 mètres d'altitude, dominant les 115 mètres d'altitude de la plaine du Rhône. Il est d'un accès difficile. Ses pentes quasi impraticables expliquent d'ailleurs les occupations successives de la colline depuis très longtemps comme en témoignent certains vestiges. Le Xe siècle atteste de la construction du château au début de la période féodale. Il était là pour protéger, dominer, résister, rançonner, tantôt nid d'aigle, repère ou asile. Libre accès toute l'année, répertorié dans les 100 plus belles balades de France, 5 étoiles au guide vert Michelin (3 au site 2 aux ruines du château), classé site d'exception pour sa flore par le projet européen » Natura 2000 « , classé en 1927 au monument historique, Crussol du haut de sa falaise, contemplé par la population depuis plus de 800 ans, phare incontournable de la vallée du Rhône. Un chantier de restauration a été mis en place pour sauver la forteresse de la ruine. Vous y trouverez un bâtiment d'accueil avec une exposition sur l'histoire du site. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

