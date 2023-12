Vendanges de l’hivernal, au Château de Crouseilles Château de Crouseilles Crouseilles, 21 décembre 2023, Crouseilles.

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 09:00:00

fin : 2023-12-21 13:00:00

A la veille de l’hiver, nous irons cueillir les dernières grappes de Petit Manseng du millésime sur la parcelle de la Famille Gieusse à Madiran.

PROGRAMME :

9h : accueil café et départ pour la parcelle à Madiran.

10h : vendanges des dernières grappes de Pacherenc, pressée et dégustation des premiers jus, casse-croûte vigneron animé par les Chanteurs du Vic-Bilh.

12h30 : retour au Château pour un ultime rendez-vous gourmand..

Château de Crouseilles Route de Madiran

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



