Fascinant week-end « vignobles et découvertes », au Château de Crouseilles Château de Crouseilles Crouseilles, 21 octobre 2023, Crouseilles.

Crouseilles,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous au cœur du vignoble pour une visite guidée avec un vigneron à la découverte des 7 Folies de Crouseilles et de l’exposition Vivantes en compagnie des artistes. L’après-midi se clôturera par la dégustation d’une sélection de Grands Vins.

Réservation avant le 18/10.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Château de Crouseilles Route de Madiran

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us in the heart of the vineyard for a guided tour with a winemaker to discover the 7 Folies de Crouseilles and the Vivantes exhibition in the company of the artists. The afternoon ends with a tasting of a selection of Grands Vins.

Book before 18/10

Únase a nosotros en el corazón del viñedo para una visita guiada con un enólogo para descubrir las 7 Folies de Crouseilles y la exposición Vivantes en compañía de los artistas. La tarde terminará con una degustación de una selección de vinos finos.

Reserva antes del 18/10

Treffen Sie sich im Herzen des Weinbergs zu einer geführten Tour mit einem Winzer, um die 7 Folies de Crouseilles und die Ausstellung Vivantes in Begleitung der Künstler zu entdecken. Der Nachmittag endet mit der Verkostung einer Auswahl an Grands Vins.

Reservierung vor dem 18.10

