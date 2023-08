Fête des vendanges, au Château de Crouseilles Château de Crouseilles Crouseilles, 10 septembre 2023, Crouseilles.

Crouseilles,Pyrénées-Atlantiques

Tous les ans, les vignerons de la Cave de Crouseilles se rassemblent pour proclamer le ban des vendanges ouvert. Une occasion supplémentaire de faire la fête et d’inviter les amateurs de Madiran et Pacherenc à découvrir leur métier et déguster leurs produits.

– Toute le journée dégustation commentée des vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visites guidées des installations par les vignerons, ban des vendanges…

Programme en cours d’élaboration..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 19:00:00. EUR.

Château de Crouseilles route de Madiran

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every year, the winegrowers of the Cave de Crouseilles get together to declare the harvest open. Another opportunity to celebrate and invite Madiran and Pacherenc enthusiasts to discover their craft and taste their products.

– All day long, commented tasting of AOC Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines, guided tours of the winery by the winemakers, harvest ban…

Program under development.

Cada año, los viticultores de la Cave de Crouseilles se reúnen para declarar abierta la vendimia. Una nueva ocasión para celebrar e invitar a los aficionados de Madiran y Pacherenc a descubrir su oficio y degustar sus productos.

– Durante todo el día, degustaciones comentadas de vinos de la DOC Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh, visitas guiadas de la bodega por los viticultores, prohibición de vendimia…

Programa en desarrollo.

Jedes Jahr versammeln sich die Winzer der Cave de Crouseilles, um den Ban des vendanges (Ernteverbot) für eröffnet zu erklären. Eine weitere Gelegenheit, um zu feiern und die Liebhaber von Madiran und Pacherenc einzuladen, ihren Beruf kennenzulernen und ihre Produkte zu verkosten.

– Den ganzen Tag über kommentierte Weinproben der AOC-Weine Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh, geführte Besichtigungen der Anlagen durch die Winzer, Ban des vendanges…

Programm wird noch ausgearbeitet.

