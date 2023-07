Visite « Crouseilles Signature », au Château de Crouseilles Château de Crouseilles Crouseilles, 31 août 2023, Crouseilles.

Crouseilles,Pyrénées-Atlantiques

Le Château de Crouseilles vous propose une visite des installations de la Cave coopérative produisant du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmène partager l’essentiel de leur histoire, de leur passion.Durée : 1h30..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . EUR.

Château de Crouseilles Route de Madiran

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Château de Crouseilles offers you a tour of the facilities of the Cave coopérative producing Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh, its vineyards, terroir, winery and cellars for vinification and ageing, and takes you on a tour of their history and passion.1h30 duration.

El Château de Crouseilles le ofrece un recorrido por las instalaciones de la Cave coopérative productora de Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh, sus viñedos, terruño, bodega y bodegas de vinificación y crianza, y le lleva a compartir la esencia de su historia y pasión.Duración: 1h30.

Das Château de Crouseilles bietet Ihnen eine Besichtigung der Einrichtungen der Genossenschaftskellerei, die Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh herstellt, ihrer Weinberge, ihres Terroirs, des Weinkellers und der Keller für die Weinbereitung und den Ausbau, und nimmt Sie mit auf eine Reise durch ihre Geschichte und ihre Leidenschaft.Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN