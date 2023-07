Visite « Crouseilles Signature », au Château de Crouseilles Château de Crouseilles Crouseilles, 1 juillet 2023, Crouseilles.

Crouseilles,Pyrénées-Atlantiques

Le Château de Crouseilles vous propose une visite des installations de la Cave de Crouseilles, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmène partager l’essentiel de leur histoire, de leur passion.

Durée : 1h30..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . EUR.

Château de Crouseilles Route de Madiran

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Château de Crouseilles offers you a tour of the facilities of the Cave de Crouseilles, its vineyard, its terroir, the cellar and the wine-making and maturing cellars, and takes you to share the essence of their history and their passion.

Duration: 1h30.

El Château de Crouseilles le ofrece una visita a las instalaciones de la Cave de Crouseilles, su viñedo, su terruño, la bodega y las bodegas de elaboración y maduración, y le lleva a compartir la esencia de su historia y su pasión.

Duración: 1h30.

Das Château de Crouseilles bietet Ihnen eine Besichtigung der Einrichtungen der Cave de Crouseilles, ihres Weinbergs, ihres Terroirs, des Weinkellers und der Keller für die Weinbereitung und den Ausbau an und nimmt Sie mit auf eine Reise, auf der Sie das Wesentliche ihrer Geschichte und ihrer Leidenschaft miterleben können.

Dauer: 1,5 Stunden.

