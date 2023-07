[Les Promenades Musicales du Pays d’Auge] Pierre Gallon & Matthieu Boutineau Château de Cricqueville Cricqueville-en-Auge, 23 juillet 2023, Cricqueville-en-Auge.

Cricqueville-en-Auge,Calvados

Pour la 29e édition des Promenades Musicales en Pays d’Auge, le château de Cricqueville vous invite à découvrir son architecture Renaissance. Au salon, les musiciens Pierre Gallon et Matthieu Boutineau joueront les « Concerts Royaux » de François Couperin pour un aperçu musical de la vie de château..

2023-07-23 11:00:00 fin : 2023-07-23 . .

Château de Cricqueville

Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie



For the 29th edition of Promenades Musicales en Pays d’Auge, Château de Cricqueville invites you to discover its Renaissance architecture. In the salon, musicians Pierre Gallon and Matthieu Boutineau will play François Couperin’s « Concerts Royaux » for a musical insight into château life.

En la 29ª edición de las Promenades Musicales en Pays d’Auge, el castillo de Cricqueville le invita a descubrir su arquitectura renacentista. En el salón, los músicos Pierre Gallon y Matthieu Boutineau interpretarán los « Concerts Royaux » de François Couperin para acercarse musicalmente a la vida del castillo.

Für die 29. Ausgabe der Promenades Musicales en Pays d’Auge lädt Sie das Schloss von Cricqueville ein, seine Renaissance-Architektur zu entdecken. Im Salon werden die Musiker Pierre Gallon und Matthieu Boutineau die « Concerts Royaux » von François Couperin spielen, um einen musikalischen Einblick in das Schlossleben zu geben.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité