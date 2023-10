L’automne aux châteaux Château de Crèvecoeur Mézidon Vallée d’Auge, 21 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Un programme aux châteaux pour la Toussaint

Nouvelle édition !

Les châteaux de Canon et de Crèvecoeur, distants de 9 km collaborent régulièrement pour la mise en place de pass communs et de journées groupes. Pour cette 4ème édition, ils s’associent pour proposer aux familles un programme quotidien d’animations du 21 octobre au 5 novembre 2023. Ainsi, en complément des parcours de visite habituel, une activité originale aura lieu sur l’un des deux sites. Au programme des contes, des visites thématiques, des spectacles, et deux événements à ne pas manquer !.

Vendredi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Château de Crèvecoeur

Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie



A program at the castles for All Saints’ Day

New edition !

The castles of Canon and Crèvecoeur, 9 km apart, regularly collaborate to set up common passes and group days. For this 4th edition, they are joining forces to offer families a daily program of activities from October 22 to November 6, 2022. Thus, in addition to the usual visit, an original activity will take place on one of the two sites. On the program: stories, thematic visits, shows, and two events not to be missed!

Un programa en los castillos para la fiesta de Todos los Santos

Una nueva edición

Los castillos de Canon y Crèvecoeur, separados por 9 km, colaboran regularmente para organizar pases conjuntos y jornadas para grupos. Para esta 4ª edición, unen sus fuerzas para ofrecer a las familias un programa diario de actividades del 21 de octubre al 5 de noviembre de 2023. Además de las visitas habituales, se realizará una actividad original en uno de los dos recintos. El programa incluye cuentacuentos, visitas temáticas, espectáculos y dos eventos que no se puede perder

Ein Programm in den Schlössern für Allerheiligen!

Neue Ausgabe!

Die Schlösser Canon und Crèvecoeur, die 9 km voneinander entfernt liegen, arbeiten regelmäßig zusammen, um gemeinsame Pässe und Gruppentage zu organisieren. Ausgabe haben sie sich zusammengetan, um Familien vom 21. Oktober bis zum 5. November 2023 ein tägliches Unterhaltungsprogramm zu bieten. Zusätzlich zu den üblichen Besichtigungsrouten findet an einem der beiden Orte eine originelle Aktivität statt. Auf dem Programm stehen Märchen, Themenführungen, Aufführungen und zwei Veranstaltungen, die Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-10-16 par Calvados Attractivité