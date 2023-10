L’automne aux Châteaux Château de Crèvecoeur Crèvecœur-en-Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Crèvecœur-en-Auge L’automne aux Châteaux Château de Crèvecoeur Crèvecœur-en-Auge, 21 octobre 2023, Crèvecœur-en-Auge. L’automne aux Châteaux 21 octobre – 5 novembre Château de Crèvecoeur réservation obligatoire | Tarifs château de Crèvecœur : adulte 9€, 7-18 ans 5€, gratuit – de 7 ans. Les châteaux de Canon et de Crèvecœur, s’associent pour vous proposer un programme quotidien d’animations pendant les vacances de la Toussaint. Ainsi, chaque jour de la semaine pendant les vacances, une activité aura lieu sur l’un des deux sites. Au programme des contes, des visites thématiques, des ateliers d’automne, et deux événements à ne pas manquer. Au Château de Crèvecoeur : Adultes: 9€ / 7-18 ans : 5 € / gratuit moins de 7 ans / Pass famille : 27€ Le château-musée est ouvert tous les jours pendant les vacances de la Toussaint de 14h à 18h. Visite libre du château : logis, chapelle, ferme, colombier, jardin des simples

Jeux en bois médiévaux en libre accès

Jeu d’observation » Les dragonneaux de Finfar »

Jeu de piste « Le trésor de Finfar »

Expositions : La vie rurale au Moyen Âge, « Parlez-vous le Moyen Âge ? », Sacré Moyen Âge, Les 50 ans du château-musée : rétrospectives et perspective

Muséographie immersive : Ma vie d’ingénieur

Cueillette de pommes dans le verger Programme d’animations (uniquement sur réservations) LUN. 23 OCT. et JEU. 2 NOV. CANON | Trois contes en forêt | 14h30, 15h45 et 17h dès 3 ans . Spectacle joyeux, musical et interactif, au chaud dans la salle de bal du château ! MAR. 24 et JEU. 26 OCT. CREVECOEUR | La femme louve | 14h30 et 16h dès 6 ans. Percez le secret de la jeune Lucie lors d’une balade contée à deux voix… MER. 25 et MAR. 31 OCT. CANON | Murder Party | 17h et 20h dès 8 ans. Une soirée enquête exceptionnelle et familiale dans le château illuminé ! Tarif spécifique : 24€ adultes / 12€ 8 à 18 ans VEN. 27 OCT. CANON | La forêt enchantée | 14h30, 15h45 et 17h dès 4 ans. Suivez les aventures d’Hansel et Gretel et participez à la chasse au trésor du pays des fées ! LUN. 30 OCT. et VEN. 3 nov. CREVECOEUR | La malédiction du faucon | 14h30, 15h30 et 16h30 dès 3 ans. Suivez les malheurs de Thibault – Conte en Kamishibaï En exclusivité : Interpretation du conte en LSF le vendredi 3 octobre à 15h30 MER. 1er NOV. CREVECOEUR | L’école des chevaliers | plusieurs départs : 14h, 15h15 et 16h30 – dès 6 ans . Entraînez-vous au combat, participez au grand tournoi et préparez-vous à défier le gardien du secret ! Château de Crèvecoeur 14340 Crèvecoeur-en-Auge Crèvecœur-en-Auge 14340 Crèvecœur-en-Auge Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 63 02 45 »}, {« type »: « email », « value »: « resatoussaint@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

