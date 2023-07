Visite guidée du Château de Creuse Château de Creuse Creuse Catégories d’Évènement: Creuse

Visite guidée du Château de Creuse

16 et 17 septembre 2023
Château de Creuse
Creuse, Somme

Tarif exceptionnel de 3€ pour les adultes et gratuité jusqu'à 16 ans

Visite guidée du Chateau de Creuse datant du début du XVIIIème siècle et inscrit ISMH. Résumé de son histoire, de ses caratéristiques architecturales à travers les salons meublés, bibliothèque, salle à manger et son sous sol donnant accès à une glacière inscrite ISMH.

Château de Creuse
2 rue de Revelles – 80480 Creuse
Somme, Hauts-de-France
03 22 38 99 19
http://www.visite-chateau-jardin.fr

Château du XVIIIème siècle, inscrit aux Monuments Historiques depuis 1994.
Sortie 18 de la rocade d'Amiens

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

