CREULLY SUR SEULLES Visite guidée du parc du château de Creullet Château de Creullet Creully sur Seulles, 16 septembre 2023, Creully sur Seulles. Visite guidée du parc du château de Creullet 16 et 17 septembre Château de Creullet Depuis plusieurs années, le Château de Creullet ouvre ses grilles au public à l’occasion du week-end des Journées du Patrimoine. Un moment privilégié pour découvrir ce site classé Monument HIstorique, où les Alliés implantèrent le premier QG du Débarquement, du 8 au 22 juin 1944. Château de Creullet 14480 Creully sur Seulles Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

