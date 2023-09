Découvrez un authentique château médiéval en visite guidée Château de Creissan Creissan, 16 septembre 2023, Creissan.

Découvrez un authentique château médiéval en visite guidée 16 et 17 septembre Château de Creissan Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui vous propose de découvrir l’histoire et la construction du château médiéval grâce à des visites commentées.

Château de Creissan Rue du Château, 34370 Creissan Creissan 34370 Hérault Occitanie 04 67 37 85 29 Le château médiéval, datant du Xe siècle et situé au cœur du village, est actuellement en cours de restauration. Sa construction remonte au XIIIe siècle, après la croisade contre les Cathares. Au XIIe siècle, des remparts munis d’un système de défense (créneaux, hourds, échauguettes, ainsi qu’une tour-porte adoptant probablement une partie du répertoire architectural d’une fortification) ont été ajoutés pour renforcer les structures existantes.

Au cours de son histoire, le château a connu plusieurs périodes de destruction, notamment lors des attaques des « Tuchins » qui s’opposaient aux prélèvements fiscaux royaux à la fin du XIVe siècle, et lors des guerres de Religion. Suite à ces événements, le château a été transformé et modernisé au XVe siècle pour devenir une habitation agricole. Après la Révolution de 1789, il a été vendu comme bien national et exploité en tant qu’exploitation agricole avant de changer de propriétaires au fil du temps.

En 1995, la commune a fait l’acquisition du château, et depuis 2008, elle s’occupe de sa protection et de sa restauration en collaboration avec l’association « Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©Melkan Bassil