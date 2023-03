Les JEMA de Creissan Château de Creissan Creissan Catégories d’Évènement: Creissan

Les JEMA de Creissan Château de Creissan, 31 mars 2023, Creissan. Les JEMA de Creissan 31 mars – 2 avril Château de Creissan Les JEMA de Creissan se dérouleront du 31 mars au 02 avril dans la cour du château.

Une dizaine d’artistes seront présents :

– Couture,

– Poterie,

– Création de luminaires,

– Mosaïque,

– Peinture,

– Mode,

– Objets décoratifs

Des atéliers seront proposés tout au long du week-end : restauration de meubles, atelier créatif « illusltration et graphisme », création de bijoux.

Les ateliers sont gratuits et accessible à tout public.

