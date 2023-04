Laissez-vous guider à la découverte de l’histoire mouvementée d’un château ariégeois Château de Crampagna Crampagna Catégories d’évènement: Ariège

Laissez-vous guider à la découverte de l’histoire mouvementée d’un château ariégeois Château de Crampagna, 16 septembre 2023, Crampagna. Laissez-vous guider à la découverte de l’histoire mouvementée d’un château ariégeois 16 et 17 septembre Château de Crampagna Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites du samedi. 10 personnes maximum par visite. Du XIIIe au XXe siècle, le château de Crampagna a été le témoin des bouleversements qui agitèrent la région. Chaque époque a laissé sa marque sur cette belle bâtisse.

Le départ des visites se fait le samedi et le dimanche aux horaires suivantes : 10h, 11h, 12h et 15h, 16h, 17h. Château de Crampagna Château, 09120 Crampagna Crampagna 09120 Ariège Occitanie 06 22 34 74 45 https://www.chateau-de-crampagna.fr bienvenue@chateau-de-crampagna.fr Du XIIIe au XXe siècle, le château de Crampagna a été le témoin des bouleversements qui agitèrent la région : épopée cathare, guerre contre les protestants, Révolution française, industrialisation… Chaque époque a laissé sa marque sur cette belle bâtisse. Stationnement extérieur.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Catherine Chanchevrier

