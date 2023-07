Les visites d’Anthony : le château de Coussay Château de Coussay Coussay, 15 octobre 2023, Coussay.

Coussay,Vienne

Découvrez les extérieurs de ce château du XVIème siècle qui a fêté ses 500 ans en 2020. Anthony Bernard vous racontera les moments clés de ce lieu historique. Environ 2h de visite. Places limitées.

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

Château de Coussay

Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the exterior of this 16th-century château, which celebrated its 500th anniversary in 2020. Anthony Bernard will tell you about the key moments of this historic site. Approx. 2 hrs. Limited seating.

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Descubra el exterior de este castillo del siglo XVI, que celebró su 500 aniversario en 2020. Anthony Bernard le contará todos los momentos clave de este lugar histórico. 2 horas aproximadamente. Plazas limitadas.

Todos los eventos de la oficina de turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Entdecken Sie die Außenanlagen dieses Schlosses aus dem 16. Jahrhundert, das 2020 sein 500-jähriges Jubiläum feierte. Anthony Bernard wird Ihnen die wichtigsten Momente dieses historischen Ortes erzählen. Ca. 2 Stunden für die Besichtigung. Begrenzte Plätze.

Alle Animationen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou