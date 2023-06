Laissez-vous guider dans le « cher prieuré » du cardinal de Richelieu Château de Coussay Coussay, 16 septembre 2023, Coussay.

Laissez-vous guider dans le « cher prieuré » du cardinal de Richelieu 16 et 17 septembre Château de Coussay Gratuit. Entrée libre.

Venez visiter le château de Coussay lors des Journées européennes du patrimoine et plongez-vous dans son riche passé. Vous serez accompagnés par des guides qui vous feront découvrir le magnifique jardin entourant le château prieural et, dans la mesure du possible, vous aurez également accès au rez-de-chaussée du château.

Laissez-vous conter l’histoire captivante de sa construction et explorez les récits des prieurs qui l’ont autrefois habité, parmi lesquels le célèbre cardinal de Richelieu. Vous serez émerveillés par l’évolution du château au fil des siècles jusqu’à nos jours, marquant ainsi son importance dans l’histoire de France.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir ce joyau du patrimoine français et d’en apprendre davantage sur son héritage historique.

Château de Coussay Allée du cardinal, 86110 Coussay Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 50 43 48 http://www.chateaudecoussay.fr Le château de Coussay fut édifié sur une plateforme entourée de douves, vers 1520, par Denis Briçonnet, prieur de Coussay. Celui-ci a séjourné plusieurs années à Rome comme ambassadeur extraordinaire de François Ier. Le château porte l’empreinte de la Renaissance italienne qu’il avait découverte à Rome et cet édifice n’a subi que peu de modifications depuis. En 1543, François Ier l’attribue à la famille Duplessis et c’est ainsi que Richelieu hérite en 1608 de « son cher prieuré » où il séjournera souvent jusqu’en 1623.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Elise_paget