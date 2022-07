Visite guidée à partir du jardin intérieur du château Château de Coussay Coussay Catégories d’évènement: Coussay

Vienne

Visite guidée à partir du jardin intérieur du château Château de Coussay, 17 septembre 2022, Coussay. Visite guidée à partir du jardin intérieur du château 17 et 18 septembre Château de Coussay

Gratuit. Entrée libre.

Avec un guide, vous découvrirez les manifestations architecturales novatrices de la première Renaissance française, associées à un plan plus ancien. Château de Coussay Allée du Cardinal, 86110 Coussay Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 50 43 48 http://www.chateaudecoussay.fr Le château de Coussay fut édifié sur une plateforme entourée de douves, vers 1520, par Denis Briçonnet, prieur de Coussay. Celui-ci a séjourné plusieurs années à Rome comme ambassadeur extraordinaire de François Ier. Le château porte l’empreinte de la Renaissance italienne qu’il avait découverte à Rome et cet édifice n’a subi que peu de modifications depuis. En 1543, François Ier l’attribue à la famille Duplessis et c’est ainsi que Richelieu hérite en 1608 de « son cher prieuré » où il séjournera souvent jusqu’en 1623. Avec un guide, vous découvrirez les manifestations architecturales novatrices de la première Renaissance française, associées à un plan plus ancien. La visite peut être préparée en consultant le site internet : chateaudecoussay.fr. Une notice historique sera mise à la disposition des visiteurs.

