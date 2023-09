Cet évènement est passé Exposition sculptures Château de Courtry Sivry-Courtry Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Sivry-Courtry Exposition sculptures Château de Courtry Sivry-Courtry, 16 septembre 2023, Sivry-Courtry. Exposition sculptures 16 et 17 septembre Château de Courtry Entrée libre Exposition sculptures Steven Olivi présente ses sculptures dans la cour du château Château de Courtry Château de Courtry 77115 Sivry-Courtry Sivry-Courtry 77115 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 68 28 48 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Sivry-Courtry Autres Lieu Château de Courtry Adresse Château de Courtry 77115 Sivry-Courtry Ville Sivry-Courtry Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Château de Courtry Sivry-Courtry latitude longitude 48.542622;2.766803

