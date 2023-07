Visite du parc du château de Courterolles, « Jardin remarquable » Château de Courterolles Guillon-Terre-Plaine, 15 septembre 2023, Guillon-Terre-Plaine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le parc du château de Courterolles vous ouvre ses portes.Vous pourrez découvrir le parc et le potager en visite libre ou guidée (samedi et dimanche à 11h et 15h). La chapelle et l’orangerie seront aussi ouvertes à la visite, ainsi que l’exposition de Nathalie Elemento, « Confortare ». Les visites guidées permettront de découvrir les œuvres d’art contemporaines qui le jalonnent. Une visite libre permet aussi de découvrir les curiosités du parc et les collections botaniques à un moment où le potager est à son zéntih et très fleuri.

Château de Courterolles 1 Grande rue – Courterolles, 89420 Guillon Guillon-Terre-Plaine 89420 Guillon Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 07 27 02 80 https://www.chateaudecourterolles.com Le château de Courterolles est un ensemble de bâtiments datant du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Le parc est labellisé « Jardin remarquable » et comporte une importante collection botanique. Il est agrémenté d’œuvres skate contemporaines. Il présente aussi un grand potager où se mêlent fleurs et légumes. Plus de 120 sortes de tomates différentes y sont cultivées. Il est proposé de visiter le parc, d’avoir accès à la chapelle ainsi qu’à l’exposition temporaire. possibilité de se garer à l’extérieur de la propriété, à proximité de l’entrée.

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

