Ciné-concert en plein air « Hitchcock à Courtanvaux » Vendredi 15 septembre, 21h00 Château de Courtanvaux De 3 à 6 €.

En ouverture des Journées Européennes du Patrimoine, le cinéma Zoom vous propose un ciné-concert exceptionnel en plein air : Blackmail/Chantage (1929) d’Alfred Hitchcock avec Christofer Bjurström au piano et Frédéric B. Briet à la contrebasse.

Film accessible à partir de 12 ans.

Prévoir votre plaid et votre transat. Repli en cas de mauvais temps.

A 21h (ouverture de la billetterie dès 20h). Tarifs : de 3 à 6 €.

Réservation possible : resa@cinemazoom.fr

Château de Courtanvaux Avenue de Courtanvaux, 72310 Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire 02 43 35 34 43 http://www.chateaudecourtanvaux.com https://www.facebook.com/chateau.de.courtanvaux Construit dans son ensemble au XV° sur l'emplacement d'un petit fief mentionné en 1350, le château de Courtanvaux est acquis dans la deuxième moitié du siècle par J. de Berziau, financier proche de la Couronne, qui entreprend de nouvelles constructions à partir de 1498. Les bâtiments sont très restaurés au début du XIX°, et les intérieurs réaménagés en néogothique. En rupture avec l'aspect médiéval de l'ensemble (enceinte à fossé et châtelet fortifié ; corps de logis de caractère gothique, à tourelles d'escalier et lucarnes à gâbles), on remarque, en avant du fossé, le monumental porche flanqué de deux tours rondes dont la décoration de niches, pilastres cannelés et frontons est une anthologie des formes de la Renaissance.

