Visitez le parc du Château de Courcelles Château de Courcelles Saint-Brice-Courcelles, 16 septembre 2023, Saint-Brice-Courcelles.

Visitez le parc du Château de Courcelles 16 et 17 septembre Château de Courcelles Visite libre et gratuite du parc du château. Aucune réservation requise. Vélos à déposer à l’entrée, car interdits dans l’enceinte du Parc.

Venez découvrir librement le parc du château de Courcelles!

Ses 8 hectares de jardin à l’anglaise, ses arbres pluri-centenaires et la quiétude des lieux qui furent autrefois des marécages.

Replongez dans l’histoire le temps d’une balade matinale et au gré des panneaux disposés au long de votre chemin, vous apprendrez le nom des illustres qui ont foulé le sol de cette imposante demeure.

En 2017, un jeune couple rachete le château à la famille Henriot et entreprend de lourds travaux, afin de restaurer le château dans le respect et les règles de l’art.

Les nouveaux propriétaires vous accueilleront au jardin pour répondre à vos questions et échanger ensemble sur l’histoire des lieux et les travaux en cours.

Amoureux d’histoire, d’art, d’architecture, de nature et de photographie : ne manquez pas ce rendez-vous !

Château de Courcelles 15 rue Sorbon, 51370 Saint-Brice-Courcelles Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est Maison de plaisance de style néo-classique construite vers 1825, pour l’industriel rémois Jobert-Paquot, par l’architecte Antoine-Martin Garnaud. Le bâtiment, détérioré durant la Première Guerre mondiale a été restauré dès 1920 dans le respect de l’architecture et des aménagements d’origine. Les façades et toitures de l’édifice sont inscrites au titre des Monuments historiques depuis 1999.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

Laëtitia Oggiano