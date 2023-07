Visite guidée du Château de Couin Château de Couin Couin Catégories d’Évènement: Couin

Pas-de-Calais Visite guidée du Château de Couin Château de Couin Couin, 16 septembre 2023, Couin. Visite guidée du Château de Couin 16 et 17 septembre Château de Couin Tarif spécial journées du patrimoine: 8 € par adulte, 4 € par enfant de plus de 6 ans, demandeur d’emploi, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans Visite guidée des intérieurs du château (salons, salles à manger, escaliers,…) et visites spéciales de pièces non ouvertes à la visite pendant l’année. Château de Couin 11 rue Principale – 62760 Couin Couin 62760 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 58 98 67 http://www.chateaudecouin.com Le château de Couin a été construit en 1745 par le Comte de Louvignies, Seigneur de Couin et de Landas. C’est l’architecte arrageois Adrien François d’Huez qui fut chargé de la construction de la bâtisse de plus de 2000 m2. Le château est Monument Historique en totalité (extérieur et intérieur) depuis 1965. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 véronique Vinchant Détails Catégories d’Évènement: Couin, Pas-de-Calais Autres Lieu Château de Couin Adresse 11 rue Principale - 62760 Couin Ville Couin Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Château de Couin Couin

Château de Couin Couin Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couin/