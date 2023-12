Atelier couronne ou boule de noël Château de Couches Couches Catégories d’Évènement: Couches

Saône-et-Loire Atelier couronne ou boule de noël Château de Couches Couches, 26 décembre 2023, Couches. Couches Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 11:00:00

fin : 2023-12-30 . Venez confectionner votre couronne de noël ou boule de Noël lors d’un atelier au Château de Couches. Vous profiterez également de la lecture d’un conte de noël dont l’histoire se passe au Château !

Et pour clôturer cette merveilleuse journée, profitez des illuminations de noël décorant le parc du Château. .

Château de Couches RD 978

Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-19 par Mission Tourisme – Département 71 Détails Catégories d’Évènement: Couches, Saône-et-Loire Autres Code postal 71490 Lieu Château de Couches Adresse Château de Couches RD 978 Ville Couches Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Château de Couches Couches Latitude 46.86204 Longitude 4.58542 latitude longitude 46.86204;4.58542

Château de Couches Couches Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couches/