Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-30 . Laissons à nos petites mains le soin de fabriquer les traditionnelles couronnes et boules de Noël ATELIER COURONNE DE NOËL

Au programme : Fixation des branches de sapin sur la couronne et décoration à l’envie avec nœuds et rubans, pommes de pin du jardin… ATELIER BOULE DE NOËL

Au programme de cet atelier : de la créativité, de l’amusement et de l’enchantement avec un conte de noël dont l’histoire se déroule au château ! [ Les 16 – 17 – 20 – 23 décembre et du 26 au 30 décembre 2023 ] EUR.

Château de Couches Route Départementale 978

Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Code postal 71490
Lieu Château de Couches
Adresse Château de Couches Route Départementale 978
Ville Couches
Departement Saône-et-Loire

