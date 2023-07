Visite commentée du château de Cordiron Château de Cordiron Burgille Catégories d’Évènement: Burgille

Doubs Visite commentée du château de Cordiron Château de Cordiron Burgille, 16 septembre 2023, Burgille. Visite commentée du château de Cordiron 16 et 17 septembre Château de Cordiron Escaliers durant la visite, nombre de participants par visite limité à 30 personnes. Monument historique privé datant pour partie du XIIIe siècle, pour partie du XVIe siècle, le château de Cordiron a été bâti sur l’ancienne route reliant Besançon à Dijon. Des visites commentées (extérieurs et donjon) sont organisées de 14h à 18h, samedi et dimanche. Les départs de visites se feront en fonction de l’affluence, à partir de 14h. Château de Cordiron 1 chemin de la Tour Cordiron 25170 Burgille Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 74 49 33 94 Inscrit au titre des Monuments historiques, le château de Cordiron date pour partie du Moyen Âge, pour partie de la fin du XVIe siècle. Il comporte l’un des rares donjons intacts de Franche-Comté. Il est en cours de restauration depuis 15 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

