Le château de Corcelles est un château construit entre 1905 et 1908 au style éclectique. Installé dans un parc magnifique, il fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques, mais possède également le Label « Patrimoine du XXe siècle ».

Lors de cette visite libre et commentée, vous découvrirez l’extérieur du bâtiment ainsi que le rez-de-chaussée du château. Vous pourrez ainsi admirer les vitraux réalisés par Lucien Bégule, grand peintre verrier de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Château de Corcelles, 71120 Charolles, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

