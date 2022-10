MDB Paris Saclay au Château de Corbeville (Saclay) le 9 octobre chateau de corbeville Orsay Catégories d’évènement: Essonne

MDB Paris Saclay au Château de Corbeville (Saclay) le 9 octobre chateau de corbeville, 9 octobre 2022, Orsay. MDB Paris Saclay au Château de Corbeville (Saclay) le 9 octobre Dimanche 9 octobre, 10h00 chateau de corbeville Venez marquer votre vélo, discuter vélo, aménagements cyclables, urbanisation effrénée, protection d’espaces naturels chateau de corbeville rigole de corbeville, saclay Campus Urbain de Paris-Saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://osm.org/go/0BOQvWmlg-?m= »}, {« link »: « https://mdb-idf.org/mdb-paris-saclay-chateau-de-corbeville-9-octobre/ »}] Venez marquer votre vélo, discuter vélo, aménagements cyclables, liaisons plateau – vallées à pied ou à vélo, la place du vélo dans les espaces protégés … Action dans le cadre de la journée « Échappées vertes » organisée par l’EPA Paris-Saclay « dans l’optique de valoriser sa biodiversité, son agriculture et ses curiosités patrimoniales » …

Tout un programme entre béton et bitume. c’est là : https://osm.org/go/0BOQvWmlg-?m= Autres infos sur la page de MDB Paris Saclay : https://mdb-idf.org/mdb-paris-saclay-chateau-de-corbeville-9-octobre/

