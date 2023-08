Visite des jardins de Corbelin Château de Corbelin La Chapelle-Saint-André, 16 septembre 2023, La Chapelle-Saint-André.

Visite des jardins de Corbelin 16 et 17 septembre Château de Corbelin Participation libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez les jardins du château de Corbelin et découvrez une exposition de Virgile Vaurette, tailleur de pierre.

Château de Corbelin 50 route de Menou 58210 La Chapelle-Saint-André La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 67 78 60 37 http://www.corbelin.com https://www.facebook.com/chateaude.corbelin Le château de Corbelin, château des XVe-XVIe siècles, finit d’être restauré en 2012 après 15 ans de travaux. Il se compose de quatre très imposantes tours de l’époque de la fin de la guerre de Cent Ans et d’un corps de logis Renaissance, très harmonieux. Son histoire est intimement liée à l’activité sidérurgique (forges et haut fourneau jusqu’en 1860) et au flottage du bois vers Paris sur le réseau des « petites rivières », dont la rivière du Corbelin qui passe dans la propriété. Il est entouré par un jardin créé, depuis 8 ans, autour du thème de l’eau (étang, rivière, bassin, fontaine, fossé etc.). Le visiteur peut y voir un jardin d’inspiration italienne (géométrique), un potager décoratif, un verger entouré d’eau, des mixed-borders de vivaces, d’hydrangéas, de multiples variétés de cornouillers, etc. Nouveautés 2015 : le jardin du bord de l’eau, propice à une promenade romantique le long de la rivière. Le jardin a reçu le label Jardin Remarquable et le prix Bonpland du Jardin en Devenir de la Société nationale d’horticulture de France. Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

