Le château et son histoire : visite guidée, par le propriétaire, de la cour d'honneur et des terrasses du château 16 et 17 septembre Gratuit. Entrée libre. Profitez de visites guidées de la cour d'honneur et des terrasses du château.

Près d'une église romane à clocher-mur, dans une vaste enceinte qui a gardé l'un de ses châtelets à mâchicoulis, ce château remanié au XVIIe siècle comprend deux corps de logis en équerre encadrés par trois pavillons. À midi, des terrasses offrent une vue lointaine d'une infinie douceur. Le propriétaire vous racontera l'histoire millénaire du lieu ! Château de Connezac Château, 24300 Connezac Venez découvrir ce château des XVIIe et XVIIIe siècles. Observez le mur d'enceinte, châtelet et poterne, ses terrasses ainsi que son église castrale.

