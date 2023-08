Visite du théâtre Louis-Philippe Château de Compiègne Compiègne, 16 septembre 2023, Compiègne.

Visite du théâtre Louis-Philippe 16 et 17 septembre Château de Compiègne Entrée libre, chaque visite est limitée à 15 personnes.

Habituellement fermée au public, la première salle de spectacle de Compiègne, aménagée à l’occasion du mariage de Louise d’Orléans et de Léopold Ier, vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle avec un conférencier !

Château de Compiègne Place du Général de Gaulle, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03.44.38.47.00 https://chateaudecompiegne.fr/ https://www.facebook.com/palaisimperialdecompiegne/;https://twitter.com/ChCompiegne;https://www.instagram.com/chateaudecompiegne/ L’histoire, l’art et le rêve : un château surprenant aux portes de Paris.

Demeure conçue pour Louis XV, résidence de Napoléon Ier, écrin des séries impériales sous Napoléon III : le Château de Compiègne vous fait entrer dans la magie du temps retrouvé. Succombez au charme : délicatesse des roses trémières au Salon des jeux de la Reine ou des grenadiers apportés d’Espagne par Eugénie, rouge et or de la chambre de Marie-Louise, échos somptueux de l’immense galerie de bal voulue par Napoléon Ier… Roi ou Empereur, Reine ou Impératrice, chacun y a laissé son empreinte. Plus qu’un château, Compiègne est une rencontre amoureuse, une émotion partagée. Accès en train : SNCF Paris gare du Nord – Compiègne, 40min puis 10mn à pied depuis la gare. Bus gratuit : mairie-compiegne.fr Accès en voiture : depuis Paris – autoroute A1, 80 km, 1h, sortie n°9 ; depuis Lille – autoroute A1, 150 km, 1h30, sortie n°10. GPS : 49°25’06.34″N002°49’48,23″E. Parkings gratuits

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

