Visite du musée de l’Impératrice 16 et 17 septembre Château de Compiègne Entrée libre

Documents, photographies, souvenirs conservés par l’impératrice Eugénie et par ses proches : de nombreux objets, pour beaucoup montrés pour la première fois, offrent d’émouvants témoignages de son destin hors du commun.

Découvrez avec un conférencier ce musée qui évoque le destin de la dernière famille souveraine française.

À 11h, 14h, 15h15 et 16h30

Durée : 45 minutes

Château de Compiègne Place du Général de Gaulle, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03.44.38.47.00 https://chateaudecompiegne.fr/ https://www.facebook.com/palaisimperialdecompiegne/;https://twitter.com/ChCompiegne;https://www.instagram.com/chateaudecompiegne/ L’histoire, l’art et le rêve : un château surprenant aux portes de Paris.

Demeure conçue pour Louis XV, résidence de Napoléon Ier, écrin des séries impériales sous Napoléon III : le Château de Compiègne vous fait entrer dans la magie du temps retrouvé. Succombez au charme : délicatesse des roses trémières au Salon des jeux de la Reine ou des grenadiers apportés d’Espagne par Eugénie, rouge et or de la chambre de Marie-Louise, échos somptueux de l’immense galerie de bal voulue par Napoléon Ier… Roi ou Empereur, Reine ou Impératrice, chacun y a laissé son empreinte. Plus qu’un château, Compiègne est une rencontre amoureuse, une émotion partagée. Accès en train : SNCF Paris gare du Nord – Compiègne, 40min puis 10mn à pied depuis la gare. Bus gratuit : mairie-compiegne.fr Accès en voiture : depuis Paris – autoroute A1, 80 km, 1h, sortie n°9 ; depuis Lille – autoroute A1, 150 km, 1h30, sortie n°10. GPS : 49°25’06.34″N002°49’48,23″E. Parkings gratuits

© RMN -GP (domaine de Compiègne) / S. Maréchalle