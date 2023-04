Visite guidée et campement médiéval Château de Commequiers Commequiers Catégories d’évènement: Commequiers

Visite guidée et campement médiéval Château de Commequiers, 16 septembre 2023, Commequiers. Visite guidée et campement médiéval 16 et 17 septembre Château de Commequiers Entrée libre Visites guidées et campement médiéval Venez découvrir un château hors du commun avec une histoire des plus passionnantes.

De plus vous pourrez visiter un campement médiéval et jouer à des jeux anciens. Château de Commequiers Impasse des tours Commequiers Commequiers 85220 Vendée Pays de la Loire Château fort du XVème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Association Les Amis du Vieux Château

